Ещё 1334 человека завершили вакцинацию от COVID-19 в Псковской области
1334 жителя региона привились двумя компонентами вакцины от коронавируса за последние сутки (169 779 всего). Об этом сообщает губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.
По данным статистики за 21 сентября, первым компонентом вакцинировались 289 жителей региона (181 879 всего). Ревакцинацию прошли 180 человек за сутки (всего 3082).
Использовано 76,9% поступившей в регион вакцины.
Михаил Ведерников также сообщил, что в Псковскую область поступила новая партия вакцины — 3 тысячи доз «Спутник V». Прививка доступна во всех муниципалитетах.
Ранее сообщалось, что в Псковской области за последние сутки выявили 132 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
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