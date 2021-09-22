Ещё 1334 человека завершили вакцинацию от COVID-19 в Псковской области

07:54, 22 сентября 2021, ПАИ

1334 жителя региона привились двумя компонентами вакцины от коронавируса за последние сутки (169 779 всего). Об этом сообщает губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

По данным статистики за 21 сентября, первым компонентом вакцинировались 289 жителей региона (181 879 всего). Ревакцинацию прошли 180 человек за сутки (всего 3082).

Использовано 76,9% поступившей в регион вакцины.

Михаил Ведерников также сообщил, что в Псковскую область поступила новая партия вакцины — 3 тысячи доз «Спутник V». Прививка доступна во всех муниципалитетах.

Ранее сообщалось, что в Псковской области за последние сутки выявили 132 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.