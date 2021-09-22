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Спорт

1 октября стадион «Машиностроитель» откроется для всех жителей Пскова

Фото Андрея Степанова

1 октября стадион «Машиностроитель» откроется для всех жителей Пскова. Об этом со ссылкой на директора стадиона Ольгу Черкасову сообщает газета «Псковская правда».

Пока продолжается оформление юридических формальностей. В частности, в Росреестре предстоит зарегистрировать новые параметры спортивного сооружения, составить паспорт безопасности объекта, заключить договор на охрану.

К началу октября на сайте «Машиностроителя» разместят информацию о том, как будет организован вход на стадион. Онлайн можно будет забронировать время для посещения стадиона и занятий спортом. Ограничения необходимы, чтобы протестировать пропускную способность спортивного сооружения. Предполагается, что после открытия побывать на «Машиностроителе» захотят многие горожане.

В кассах стадиона можно будет получить разовые билеты для входа на стадион. 

В помещениях стадиона разместились залы для фехтования, тренажерный зал, зал легкой атлетики, помещение для велотренировок, залы дзюдо и тхэквондо. Заниматься в них будут воспитанники детских спортивных школ «Надежда», «Бригантина», «Гармония» и «Лидер»: школы уже составляют расписания занятий. 

1 сентября состоялась общественная приёмка «Машиностроителя». Строительные работы на стадионе начались в 2018 году. В рамках первого этапа, в частности, проведены перестройка большой и малой трибун, замена травяного покрытия, строительство входной группы, установка современного освещения.

Официальное открытие «Машиностроителя» состоялось 16 сентября. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подчеркнул, что он стал «одним из лучших спортивных объектов Северо-Запада».

Участвовавший в открытии заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко дал поручение Министерству спорта РФ профинансировать вторую очередь реконструкции стадиона. Её планируется провести в 2023-2024 годах.

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