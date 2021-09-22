Готовимся к Всероссийскому дню бега «Кросс нации» – пресс-конференция в медиацентре ПАИ

12:11, 22 сентября 2021, ПАИ

22 сентября в медиацентре ПАИ состоится пресс-конференция, посвященная проведению в Пскове Всероссийского дня бега «Кросс нации».

О том, как пройдет спортивное мероприятие, и его участниках поговорим с и. о. председателя комитета по спорту Псковской области Еленой Чернышовой и главным судьей соревнований, директором спортивной школы «Надежда» Сергеем Кравченко.