В Псковской области запустили музыкальную интернет-акцию к 99-летию Ольги Сергеевой

09:57, 23 сентября 2021, ПАИ

Центр народного творчества запустил музыкальную интернет-акцию, приуроченной к 99-летию Ольги Сергеевой «Ой, кумушки, вы кумитися…». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по культуре Псковской области.

В акции могут принять участие все желающие. Для этого нужно с 27 сентября разместить в социальных сетях видео с исполнением песен из репертуара Ольги Сергеевой с хештегами #поем_песни_ольги_сергеевой #песни_псковской_земли #день_ольги_сергеевой #ой_кумушки_вы_кумитися.

День рождения уникальной исполнительницы из Усвят Ольги Сергеевой отмечается 27 сентября. Голос простой крестьянки прозвучал в XX веке и восхитил Андрея Тарковского, её пение было названо «знаком русского». Песни в исполнении Ольги Сергеевой звучат в его фильме «Ностальгия».

Сегодня многие фольклорные праздники, в том числе Иван Купала, День медведя, Ореховый, Медовый, Яблочный Спасы, праздник Богородицы, Кузьминки не обходятся без обрядовых песен из репертуара Ольги Сергеевой.

Также в регионе состоится областной конкурс исполнителей аутентичной песни, приуроченный ко дню рождения исполнительницы.