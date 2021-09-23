Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

В Псковской области запустили музыкальную интернет-акцию к 99-летию Ольги Сергеевой

На фото Ольга Федосеевна Сергеева и ее ученица, певица Евгения Смольянинова

Центр народного творчества запустил музыкальную интернет-акцию, приуроченной к 99-летию Ольги Сергеевой «Ой, кумушки, вы кумитися…». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по культуре Псковской области.

В акции могут принять участие все желающие. Для этого нужно с 27 сентября разместить в социальных сетях видео с исполнением песен из репертуара Ольги Сергеевой с хештегами #поем_песни_ольги_сергеевой #песни_псковской_земли #день_ольги_сергеевой #ой_кумушки_вы_кумитися.

День рождения уникальной исполнительницы из Усвят Ольги Сергеевой отмечается 27 сентября. Голос простой крестьянки прозвучал в XX веке и восхитил Андрея Тарковского, её пение было названо «знаком русского». Песни в исполнении Ольги Сергеевой звучат в его фильме «Ностальгия».

Сегодня многие фольклорные праздники, в том числе Иван Купала, День медведя, Ореховый, Медовый, Яблочный Спасы, праздник Богородицы, Кузьминки не обходятся без обрядовых песен из репертуара Ольги Сергеевой.

Также в регионе состоится областной конкурс исполнителей аутентичной песни, приуроченный ко дню рождения исполнительницы. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Есть ли у вас водительские права?
Проголосовать >>>

23 сентября 2021

В Псковской области запустили музыкальную интернет-акцию к 99-летию Ольги Сергеевой

23 сентября 2021

У режиссера театра и кино Дмитрия Месхиева родилась дочь
23 сентября 2021

Уникальный цикл фильмов о храмах псковской архитектурной школы создаёт ПАИ
22 сентября 2021

Сергей Безруков крутит роман с немкой в трейлере фильма «Учености плоды», снятого в Пушкинских Горах

22 сентября 2021

Спектакль с тифлокомментариями «Разноцветная книга» состоится в Пскове
22 сентября 2021

Фестиваль «Книжная яблоня» открылся в Пскове

22 сентября 2021

Российские ученые проведут анализ костей Ивана Грозного
22 сентября 2021

Выставка лаковой миниатюры открылась в Пскове

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...