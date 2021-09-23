В России прекратили штрафовать за превышение средней скорости

11:12, 23 сентября 2021, ПАИ

В России прекратили штрафовать за превышение средней скорости при помощи парных камер, расположенных на некотором расстоянии друг от друга. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Используемые в настоящее время формы статистического наблюдения не содержат сведений по делам о правонарушениях по соответствующей статье КоАП»,— пояснили в ГУОБДД МВД России.

В министерстве не уточнили, как давно полиция перестала штрафовать водителей.Технология измерения средней скорости применяется на дорогах России с 2013 года: сперва фиксируется время проезда машины первой камерой, затем (через несколько километров или сотен метров) — второй. Иногда используется система из трех или более устройств. По такому алгоритму до недавних пор действовали около тысячи дорожных комплексов в стране. В зависимости от степени нарушения водителя могут наказать на сумму от 500 рублей до пяти тысяч.

В России шла активная дискуссия по поводу законности подобных штрафов. Их противники указывали, что в ПДД нет понятия «средняя скорость». В Госдуме предпринимались несколько безуспешных попыток внести изменения в КоАП.