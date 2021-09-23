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Псковская область станет площадкой для новых проектов Русского географического общества

Псковская область станет площадкой для новых проектов Русского географического общества (РГО), сказал в интервью Псковскому агентству информации первый заместитель исполнительного директора РГО Илья Гуров.

Илья Гуров. Фото ПАИ

«Русское географическое общество с Псковской областью уже связывают проекты. В эти дни мы совместно с Псковским государственным университетом проводим Всероссийский форум молодежных клубов РГО. Мы эту историю будем развивать. Уже есть определенные идеи с руководством ПсковГУ. Например, провести такой форум в следующем году уже не на паркете, а в поле. Мы всюду говорим о том, что географии можно научить только в поле. В классе - это прекрасное дополнение, но база – когда люди оказываются на природе, реально видят те вещи, о которых до этого читали. В Псковской области огромное количество уникальных объектов», - рассказал Илья Гуров.

Интервью Ильи Гурова Псковскому агентству информации читайте в ближайшее время на портале ПАИ.

Всероссийский форум молодёжных клубов Русского географического общества проходит в Псковском государственном университете. Более ста человек из 20 регионов России собрались в ПсковГУ - это студенты-географы, аспиранты и любители науки, которые на протяжении пяти дней будут участвовать в мастер-классах и тренингах по социальному проектированию, работе в команде, повышению эффективности работы. Спикерами выступают федеральные и региональные эксперты.

 

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