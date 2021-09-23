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Общество

Завершилась реконструкция моста через реку Ашевку в Бежаницком районе

Завершена реконструкция моста через реку Ашевку в Бежаницком районе Псковской области. Сооружение построено на месте старой переправы, которую в 2013 году смыло дождевым паводком, на 23-м км автомобильной дороги Успенское – Сопрыгино. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

Новый мост - трехпролетный железобетонный. Опоры сооружения устроены на двурядных свайных фундаментах. Длина каждого пролета составляет 15 метров. Пролетное строение состоит из 18 балок. Мостовое полотно имеет две полосы движения и два прохода для пешеходов с перильным и барьерным ограждением.

Строители выполнили на мосту устройство выравнивающего слоя из монолитного бетона, гидроизоляции, защитного слоя из бетона, двухслойного асфальтобетонного покрытия, щебнемастичных деформационных швов. Также сделаны сопряжения с насыпью, конусы, лестничные сходы (по одному с каждой стороны) и съезд с дороги Успенское—Сопрыгино.

Кроме того, обустроены прикромочные лотки, водоприемные железобетонные колодцы, водосбросы на обочинах. Вдоль дороги установлено барьерное ограждение, сигнальные столбики, дорожные знаки.

Всего реконструировано 336 метров дорожного полотна (автомобильная дорога с мостом длиной около 50 метров). Искусственное сооружение соответствует современным требованиям по безопасности и грузоподъемности и способно обеспечить безопасный пропуск паводковых вод.

Заказчиком реконструкции выступило ГБУ ПО «Псковавтодор», подрядной организацией - ООО «Автомобильные дороги Пскова». Средства на работы в объеме более 70 млн рублей выделены из регионального бюджета.

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