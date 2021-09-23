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Юрий Захаров станет почетным гостем Открытого кубка Псковской области по велоспорту

Мастер спорта международного класса Юрий Захаров станет почетным гостем Открытого кубка Псковской области по велоспорту, который состоится 25-26 сентября. На пресс-конференции в медиацентре ПАИ он рассказал, что планирует проехать всю дистанцию — порядка 80 км.

Юрий Захаров отметил, что занимается велоспортом с 14 лет. Его самые запоминающиеся соревнования — Велогонка Мира. В обычной жизни старается ездить на велосипеде, но не путешествует. При этом в своё время Юрий Захаров ездил из Санкт-Петербурга в Порхов — расстояние 280 км. «Когда был действующим спортсменом, 30 тыс. км за сезон наезжал», - сообщил он.

Юрий Захаров родился в совхозе «Полоное» Порховского района. Работал в городе Пскове на заводе тяжёлого электросварочного оборудования (ТЭСО) и тренировался под руководством В. Ф. Смирнова.

Чемпион Советского Союза 1979 года в групповой гонке на шоссе, чемпион Спартакиады народов Российской Федерации, первый победитель на олимпийской велотрассе в Крылатском в групповой гонке, победитель в составе команды СССР в 31-й Велогонке Мира (неофициальное первенство мира) - второй призёр в личном зачёте. На финише одного из этапов Велогонки Мира в Гере (ГДР) был первым, и жители этого городка - побратима Пскова восторженно приветствовали его.

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