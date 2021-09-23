В Псковской области снова изъяли фальшивую купюру

13:28, 23 сентября 2021, ПАИ

В Порхове 22 сентября в финансовом учреждении обнаружили пятитысячную банкноту с признаками подделки и возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Полиция обращает внимание граждан на участившиеся случаи подделки купюр и рекомендует работникам сферы торговли, представителям банковской сферы внимательно проверять наличные деньги, пользоваться специальным оборудованием и своевременно сообщать о нарушениях.