В Псковской области снова изъяли фальшивую купюру
В Порхове 22 сентября в финансовом учреждении обнаружили пятитысячную банкноту с признаками подделки и возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.
Полиция обращает внимание граждан на участившиеся случаи подделки купюр и рекомендует работникам сферы торговли, представителям банковской сферы внимательно проверять наличные деньги, пользоваться специальным оборудованием и своевременно сообщать о нарушениях.
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