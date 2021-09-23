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Общество

Изменяется время работы пунктов вакцинации в торговых центрах Псковской области

Изменяется время работы пунктов вакцинации в торговых центрах Псковской области, сообщает официальный Telegram-канал региона.

В Великих Луках с 23 сентября изменяется время работы прививочного пункта в ТЦ «Апельсин»: новое время работы с 10:00 до 17:00 (до этого пункт работал с 10:00 до 20:00).

В Пскове с 24 сентября в ТЦ «Акваполис» также изменится время работы пункта вакцинации с 10:00 до 15:00. Затем медработники будут пересаживаться на выездной ФАП и выезжать на Запсковье. Об этом просили жители микрорайона. О времени и месте работы ФАПа сообщим позже.

Изменение графика работы прививочных пунктов происходит из-за снижения интенсивности потока желающих привиться от коронавируса. И бригада медработников значительную часть времени «просиживает». Более целесообразным является использование кадрового резерва медработников, задействованных в прививочных пунктах, в тех местах, где вакцинация жителей будет более востребована. В случае необходимости и увеличения количества желающих привиться в частном порядке будет рассматриваться возможность увеличения времени работы пунктов.

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