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Общество

Систему здравоохранения Псковской области подготовили к ухудшению эпидситуации

Система здравоохранения Псковской области готова к ухудшению эпидситуации, заявил губернатор Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

Он отметил, что, как и по всей стране, эпидситуация в Псковской области ухудшается. Вторую неделю подряд фиксируется рост заболеваемости. По словам главы региона, такое развитие событий было прогнозируемым: все риски обозначены ещё в августе. «Поэтому систему здравоохранения мы заблаговременно подготовили. У нас есть необходимые препараты и средства индивидуальной защиты для противодействия потенциальной новой волне», — заверил Михаил Ведерников. 

Также в регионе постепенно расширяют коечный фонд — для этих целей дополнительно будет задействован Куньинский филиал Великолукской межрайонной больницы. Губернатор констатировал, что в целом регион готов, но это не значит, что риски заболевания для жителей региона снижаются. Он подчеркнул, что каждому нужно сделать всё необходимое, чтобы защитить своё здоровье.

Михаил Ведерников напомнил, что коронавирус вызывает долгосрочные, не изученные до конца осложнения, влияющие на лёгкие, сердце, почки, печень, нервную систему, психику. Поэтому обязательно нужно вакцинироваться. «Многие из тех, кто оказался в тяжёлом состоянии на больничной койке, жалеют, что вовремя не защитили своё здоровье. Будьте мудрее», — обратился губернатор к подписчикам.

Ранее Михаил Ведерников сообщил, что контроль мер противоэпидемической безопасности в регионе будет усилен.

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