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Общество

В Снетогорском монастыре Пскова прошла первая почти за 100 лет литургия

В соборе Рождества Божией Матери в Снетогорском монастыре Пскова владыка Тихон провёл Божественную литургию — первую почти за 100 лет. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

«Праздник во многом символический, потому что в монастыре сейчас ведётся большая работа по приведению в порядок этого уникального памятника. Например, благодаря этому в самом здании впервые были сняты леса, которые мешали восприятию цельной панорамы фресок», —отметил глава региона.

Кроме того, к середине октября завершится комплекс первоочередных противоаварийных работ по укреплению основания Южной башни монастыря. Одновременно ведётся разработка документации о сохранении, реставрации и приспособлении всего Снетогорского монастыря для современного использования. К выполнению работ планируется приступить весной 2022 года.

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