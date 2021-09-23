В Псковской области впервые пройдут чтения памяти Валентина Курбатова

18:18, 23 сентября 2021, ПАИ

С 24 по 29 сентября в Псковской области впервые пройдут чтения памяти Валентина Яковлевича Курбатова, одного из наиболее выдающихся российских прозаиков и литературных критиков 21-го века, чья жизнь и творчество неразрывно связаны с регионом. О этом сообщил официальный Telegram-канал Псковской области.

В программе чтений планируют круглый стол «Личность и творческое наследие Валентина Яковлевича Курбатова», открытие выставок «Отразится в слове…» и «Кабинета В.Я.Курбатова», лития на могиле писателя, показ документального фильма, конференция «Филологические Курбатовские чтения» и многое другое, сообщает Псковский областной Комитет по культуре.

Мероприятия пройдут на площадках Псковской областной универсальной научной библиотеки, Псковского академического театра драмы имени А.С.Пушкина, Псковского областного театра кукол, Научно-культурного центра Пушкинского заповедника, Псковского государственного университета, Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А.С.Пушкина «Михайловское».

Ранее ПАИ сообщало, что Псковской областной библиотеке присвоят имя Валентина Курбатова.