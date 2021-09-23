Публикуем видео с места, где перевернулся грузовик с пивом

18:33, 23 сентября 2021, ПАИ

Грузовик с пивом перевернулся в Великолукском районе на 458 км трассы М9 между деревней Михальки и поворотом на Кирпичный завод. Публикуем видео с места происшествия.