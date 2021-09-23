Публикуем видео с места, где перевернулся грузовик с пивом
Грузовик с пивом перевернулся в Великолукском районе на 458 км трассы М9 между деревней Михальки и поворотом на Кирпичный завод. Публикуем видео с места происшествия.
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