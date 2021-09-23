Покончил с собой глава управления СК по Пермскому краю Сергей Сарапульцев
Глава управления СК по Пермскому краю Сергей Сарапульцев совершил самоубийство. Согласно неподтвержденной информации, он покончил с собой после совещания с руководством, сообщает Telegram-канал Россия сейчас.
При этом вчера в Перми с визитом и проверкой был глава СК РФ Бастрыкин, поездка была организована после стрельбы в вузе.
СК подтвердил сообщения о смерти руководителя следственного управления по Пермскому краю Сарапульцева. По факту гибели началась проверка.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Есть ли у вас водительские права?
23 сентября 2021
Российский государственный университет туризма и сервиса предлагает бесплатное повышение квалификации
23 сентября 2021
Что делать, если налоговое уведомление не получено – разъяснения УФНС России по Псковской области
23 сентября 2021
Грузовик с пивом перевернулся в Великолукском районе