Покончил с собой глава управления СК по Пермскому краю Сергей Сарапульцев

20:05, 23 сентября 2021, ПАИ

Глава управления СК по Пермскому краю Сергей Сарапульцев совершил самоубийство. Согласно неподтвержденной информации, он покончил с собой после совещания с руководством, сообщает Telegram-канал Россия сейчас.

При этом вчера в Перми с визитом и проверкой был глава СК РФ Бастрыкин, поездка была организована после стрельбы в вузе.

СК подтвердил сообщения о смерти руководителя следственного управления по Пермскому краю Сарапульцева. По факту гибели началась проверка.