В Великих Луках прошла акция безопасности движения «Мы по улице идем!»

21:41, 23 сентября 2021, ПАИ

Сегодня сотрудники ОГИБДД ОМВД России по городу Великие Луки организовали профилактическое мероприятие в детском саду №5, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

В рамках «Недели безопасности дорожного движения» полицейские встретились с детьми из подготовительной группы МБДОУ «Детский сад №5». В ходе акции под девизом «Мы по улице идем!» ребята с использованием наглядных пособий и комплектов дорожных знаков изучили в практической форме требования безопасности для различных категорий участников дорожного движения.

Юным горожанам еще раз напомнили о необходимости применения световозвращающих элементов на верхней одежде в темное время суток. По окончании занятия дети прочитали стихи, посвященные правилам дорожного движения.