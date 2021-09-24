Как пожертвовать средства на спасение Анастасиевской часовни в Пскове

11:59, 24 сентября 2021, ПАИ

Как пожертвовать средства на спасение Анастасиевской часовни в Пскове, рассказал на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации президент Благотворительного фонда имени Е. Рерих Павел Журавихин.

«На сайте фонда есть страница, посвященная часовне. Там вся информация. Способы пожертвований разные - СМС, денежный перевод с карты. Также на самой часовне тоже есть баннер с указанием способов перечисления денег», - уточнил Журавихин.

17 октября в областной филармонии состоятся два благотворительных концерта, сборы с которых будут перечислены Псковскому музею-заповеднику для сохранения часовни.

«Наш фонд неслучайно подключился к реставрации, к спасению часовни — она практически погибала. Специалисты ставили диагноз, что у памятника смертельная болезнь. Мы же поставили себе задачу сделать все, чтобы эту часовню сохранить», - подчеркнул Павел Журавихин.

Для этого, по его словам, Фонд создал специальную благотворительную программу, в рамках которой объявили общероссийский сбор пожертвований на сохранение памятника, росписи которого не имеют аналогов. Благодаря этому собраны средства на создание проекта реставрации, на собранные средства также удалось провести противоаварийное укрепление фресок.

«В результате инициатива сохранения часовни затронула тысячи людей, - добавил Журавихин. - Особенность сбора средств еще и в том, что мы намеренно не стали обращаться к крупным меценатам, так как важно расширить круг людей, которые таким образом прикоснулись бы к объектам культурного наследия».