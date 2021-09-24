149 жителей Псковской области заболели COVID-19 за сутки

12:20, 24 сентября 2021, ПАИ

С начала пандемии в Псковской области подтвердились 49 485 случаев заражения коронавирусом, из них 149 — за прошедшие сутки. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

За сутки от COVID-19 скончались 5 пациентов псковских медучреждений, всего болезнь унесла жизни 759 человек в области. Выздоровели 42 520 человек, в том числе 131 — за минувшие 24 часа.

В регионе проведено 532 937 исследований на COVID-19.