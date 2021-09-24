Стрелок из Перми пришёл в сознание, но утверждает, что ничего не помнит
Рассстрелявший людей в пермском вузе Тимур Бекмансуров пришёл в сознание, сообщило издание «Газета». Первым делом, он спросил есть ли у него отец и мать и поинтересовался, где они находятся. Юноша заявил, что ничего не помнит. Его мысли хаотичны, говорит стрелок невнятно. Надо сказать, что спасая ему жизнь, хирурги ампутировали стрелку ногу. Убийца шестерых человек находится в индивидуальной палате под круглосуточным наблюдением полиции.
Напомним, что Бексмансуров 20 сентября пронёс в Перский университет оружие и устроил расстрел людей. Но младший лейтенант ДПС Константин Калинин обезвредил преступника, открыв встречный огонь. Пули попали стрелку в живот и обе ноги. Всего от рук Бекмансурова пострадали 29 человек. Шестеро убиты.
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