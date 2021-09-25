Советник президента по вопросам культуры Владимир Толстой приедет на Курбатовские чтения в Псковскую область

09:18, 25 сентября 2021, ПАИ

25 сентября в Псковской области продолжаются чтения памяти Валентина Курбатова, одного из наиболее выдающихся российских прозаиков и литературных критиков XXI века, чья жизнь и творчество неразрывно связаны с регионом. В этот день регион посетит праправнук Льва Толстого, российский журналист и писатель-эссеист, заслуженный работник культуры Российской Федерации, советник президента РФ по вопросам культуры, президент Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы Владимир Толстой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В программе чтений планируется круглый стол «Личность и творческое наследие Валентина Яковлевича Курбатова», открытие выставок «Отразится в слове…» и «Кабинета В. Я. Курбатова», лития на могиле писателя, показ документального фильма, конференция «Филологические Курбатовские чтения» и многое другое, сообщает Псковский областной комитет по культуре.

Мероприятия пройдут на площадках Псковской областной универсальной научной библиотеки, Псковского академического театра драмы имени А. С.Пушкина, Псковского областного театра кукол, Научно-культурного центра Пушкинского заповедника, Псковского государственного университета, Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С.Пушкина «Михайловское».

Ранее ПАИ сообщало, что Псковской областной библиотеке присвоят имя Валентина Курбатова.

Валентин Курбатов, член Союза писателей России, член Президентского совета по культуре, лауреат Государственной премии Российской Федерации, умер на восемьдесят втором году жизни 6 марта 2021 года.

Валентин Курбатов родился 29 сентября 1939 года в городе Салаване Куйбышевской области.

Свои первые заметки он делал ещё в школьных рукописных журналах, учась в школе № 9 города Чусового Пермской области. В 1959 году был призван на Северный флот. К этому времени относятся первые публикации Валентина Курбатова в газете «Комсомолец Заполярья».

После демобилизации в 1962 году приехал в Псков, где начал работать корректором в районной газете Псковского района «Ленинская искра», в 1965 году — в областной молодёжной газете «Молодой ленинец» корреспондентом. В этот период окончил Государственный институт кинематографии (ВГИК) по курсу киноведения.

Публикации Курбатова печатаются в журналах «Москва», «Наш современник», «Урал», «Иностранная литература», «Север», в газетах «Культура», «Литературное обозрение», «Литературная газета».

С 1999 года Валентин Курбатов — член Международного объединения кинематографистов славянских и православных народов, редколлегий журналов «Литературная учёба», «День ночь», редсовета журнала «Роман-газета XXI века», общественного совета журнала «Москва». С 2006 года — член Совета по государственной культурной политике при председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, с 2012 года — член Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству. Также Валентин Курбатов — член правления Союза писателей России.

Валентин Курбатов — лауреат премий имени Льва Толстого, Павла Бажова, Горьковской премии, Патриаршей литературной премии, дважды лауреат премии администрации Псковской области и целого ряда других наград. За многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства в 2003 году он был награждён медалью Пушкина, а в 2016-м стал обладателем ещё одной государственной награды — ордена Дружбы. В 2020 году президент России Владимир Путин вручил Валентину Курбатову Государственную премию Российской Федерации в области литературы и искусства.

Напомним, Валентин Курбатов был членом почётного жюри Первой общественной премии Псковской области «Народное признание» в 2020 году.