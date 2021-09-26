Делай как Травин. В Печорах стартовал Открытый кубок Псковской области по велоспорту

09:04, 26 сентября 2021, ПАИ

25 сентября в Печорах стартовал Открытый кубок Псковской области по велоспорту, посвящённый памяти велопутешественника Г. Л. Травина. Профессионалы и любители, взрослые и дети приняли участие в кольцевых заездах на улицах города.



Корреспонденты Псковского агентства информации побывали на месте событий, узнали все важные детали организации, выяснили, как можно ласково назвать свой велосипед, какие ощущения испытывают победители, пересекая финишную черту, и при чём тут байкеры. Подробности смотрите в нашем материале.

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