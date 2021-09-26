154 новых случая коронавируса выявили в Псковской области
С начала пандемии в Псковской области подтвердились 49 787 случаев заражения коронавирусом, в том числе 154 — за минувшие сутки. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.
За весь период болезнь унесла жизни 769 пациентов псковских медучреждений. Выздоровел 42781 человек, из них 174 — за прошедшие 24 часа.
На данный момент проведено 536361 исследований на коронавирус.
Ковидный коечный фонд в Псковской области расширен до 630 мест.
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