Свыше 42 тысяч жителей Псковской области вылечились от COVID-19

17:51, 26 сентября 2021, ПАИ

С начала пандемии в Псковской области 42 781 человек вылечился от коронавируса, в том числе 174 — за прошедшие сутки. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

Подтвердилось 49 787 случаев заражения коронавирусом, болезнь унесла жизни 769 пациентов псковских медучреждений.

На данный момент проведено 536 361 исследование на COVID-19.

Ковидный коечный фонд в Псковской области расширен до 630 мест.