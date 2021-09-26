Свыше 42 тысяч жителей Псковской области вылечились от COVID-19
С начала пандемии в Псковской области 42 781 человек вылечился от коронавируса, в том числе 174 — за прошедшие сутки. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.
Подтвердилось 49 787 случаев заражения коронавирусом, болезнь унесла жизни 769 пациентов псковских медучреждений.
На данный момент проведено 536 361 исследование на COVID-19.
Ковидный коечный фонд в Псковской области расширен до 630 мест.
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