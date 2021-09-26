Более 183 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от COVID-19

15:09, 26 сентября 2021, ПАИ

183 045 жителей Псковской области привились первым компонентном вакцины от коронавируса, в том числе 81 — за прошедшие сутки. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

172 211 жителей региона полностью завершили вакцинацию от коронавируса, за минувшие 24 часа статистику пополнили 109 привитых. 3650 человек прошли ревакцинацию.

Использовано 77,5 % поступившей в регион вакцины.

На данный момент в области подтвердилось 49 787 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 42 781 человек. Болезнь унесла жизни 769 пациентов псковских медучреждений. Ковидный коечный фонд в Псковской области расширен до 630 мест.