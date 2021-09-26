Друзья Валентина Курбатова поделились воспоминаниями об известном литературном критике

17:27, 26 сентября 2021, ПАИ

26 сентября в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» состоялся круглый стол «Личность и творческое наследие Валентина Яковлевича Курбатова». Об этом Псковскому агентству информации сообщила представитель информационной службы Пушкинского заповедника Лидия Токарева.

Мероприятие стало одним из центральных событий I Курбатовских чтений в Псковской области. За круглым столом собрались друзья, товарищи, единомышленники известного литературного критика. Среди них были жители Псковской и Иркутской областей, родного Курбатову Симбирска (сейчас Ульяновск) и Тобольска. Среди тех, кто поделился своими воспоминаниями о Валентине Курбатове, — директор «Михайловского» Георгий Василевич, советник президента Российской Федерации по вопросам культуры Владимир Толстой, книгоиздатель и историк Аркадий Елфимов, хранитель дома-музея Ал. Алтаева из псковского Лога Татьяна Степанова.

Георгий Василевич отметила, что нынешняя встреча преследует и ещё одну важную цель — определить основные направления, своего рода тональность чтений, которые планируют сделать ежегодными.