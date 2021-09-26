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Александр Котов: Машиностроители задают вектор промышленного производства Псковской области

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил работников и ветеранов машиностроительной отрасли региона с профессиональным праздником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов отметил, что отрасль машиностроения как одно из стратегических направлений развития региональной экономики задаёт вектор промышленного производства Псковской области. «Успешно работающих предприятий по производству машин и различных видов оборудования в регионе насчитывается более четырёх десятков. Продукция, которую они выпускают, соответствует современным стандартам качества и востребована не только в нашей стране, но и за рубежом», — подчеркнул спикер областного Собрания.

Он заметил, что внедрение передовых технологий, инновационные решения, привлечение инвестиций в развитие производства, создание новых рабочих мест, подготовка высокопрофессиональных специалистов — всё это машиностроительный комплекс Псковской области, который даже в условиях коронавирусных ограничений смог сохранить устойчивое конкурентное положение и движение вперёд.

Александр Котов пожелал машиностроителям Псковской области новых трудовых достижений и свершений, здоровья и благополучия.

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Александр Котов: Машиностроители задают вектор промышленного производства Псковской области

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