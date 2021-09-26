Публикуем видео с места ДТП в Дно
Публикуем видео с места ДТП в Дно, где столкнулись «Опель» и скутер. Об аварии 26 сентября сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».
По словам очевидцев, водитель ехал по улице Космонавтов и свернул налево. Скутерист двигался ему навстречу.
46-летний водитель иномарки не пострадал, а 32-летнему водителю скутера оказали медицинская помощь.
На месте происшествия работали все оперативно-спасательные службы. На данный момент обстоятельства произошедшего выясняются.
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