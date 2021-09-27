В области мощного антициклона окажется Северо-Запад России

10:21, 27 сентября 2021, ПАИ

Северо-Запад России окажется в области мощного антициклона, ожидается тихая, без существенных осадков погода. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

По словам экспертов, в такой ситуации по ночам ожидаются заморозки, а вот днём столбики термометров будут подниматься до +9…+14 градусов.

Ранее сообщалось, что 27 сентября на территории Псковской области ожидается переменная облачность без осадков.