В области мощного антициклона окажется Северо-Запад России
Северо-Запад России окажется в области мощного антициклона, ожидается тихая, без существенных осадков погода. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».
По словам экспертов, в такой ситуации по ночам ожидаются заморозки, а вот днём столбики термометров будут подниматься до +9…+14 градусов.
Ранее сообщалось, что 27 сентября на территории Псковской области ожидается переменная облачность без осадков.
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