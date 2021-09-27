Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Страна и мир

В области мощного антициклона окажется Северо-Запад России

Северо-Запад России окажется в области мощного антициклона, ожидается тихая, без существенных осадков погода. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

По словам экспертов, в такой ситуации по ночам ожидаются заморозки, а вот днём столбики термометров будут подниматься до +9…+14 градусов.

Ранее сообщалось, что 27 сентября на территории Псковской области ожидается переменная облачность без осадков.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Есть ли у вас водительские права?
Проголосовать >>>

27 сентября 2021

В области мощного антициклона окажется Северо-Запад России
25 сентября 2021

В США у домашнего хорька обнаружили коронавирус

23 сентября 2021

Спасатели нашли пропавший самолет Ан-26 в Хабаровском крае

22 сентября 2021

Интернет-пользователи расследуют исчезновение девушки, отправившейся с парнем за лайками
21 сентября 2021

Верховный суд признал незаконным разведение гражданами домашних птиц на садовых участках
20 сентября 2021

В соборе Парижской Богоматери после пожара укрепили свод
19 сентября 2021

На Канарских островах началось извержение вулкана

16 сентября 2021

Привитых вакцинами РФ пустят в Эстонию без тестирования и самоизоляции


© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...