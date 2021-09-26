В Центральной библиотеке Пскова помянули Цветаеву и беспардонных болдинских экскурсоводов

10:57, 27 сентября 2021, ПАИ

В Центральной городской библиотеке Пскова прошла литературная акция к 129-му дню рождения Марины Цветаевой – «Ты стол накрыл на шестерых…». Модератором этого поэтического перформанса выступил филолог из Тарту Александр Егоров. Его поддержали активисты группы POSTPSKOV («ВКонтакте»). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

Формат акции был задан последним стихотворением Цветаевой, которое она адресовала Арсению Тарковскому и в котором упрекнула его: «Ты, стол накрывший на шесть – душ, Меня не посадивший – с краю». Поэтому седьмое место за столом в библиотеке на Конной осталось незанятым: организаторы поставили там символический прибор для виновницы торжества. А в качестве угощения предложили всем собравшимся стаканчики с кроваво-красной протёртой клюквой.

Александр Егоров начал разговор о Марине Цветаевой с того, что напомнил всем поклонникам ее поэзии про цветаевский след в творчестве псковского поэта Александра Гусева, который предвосхищал своими произведениями каждую круглую дату, связанную с Цветаевой, и продолжал в своём творчестве поднятые ею в этом стихотворении темы одиночества и забвения. Филолог из Тарту, кроме того, подчеркнул, что скончавшаяся в прошлом году доцент ПсковГУ Вера Голицына также была известна прежде всего как цветаевед, хотя в то время, когда она начала заниматься изучением творчества Марины Цветаевой, такого термина ещё не было.

После этого участники акции стали рассуждать об истинном смысле знаменитого цветаевского стихотворения и пришли к выводу, что она слышала в то время ещё неизданную «Новогоднюю балладу» Анны Ахматовой, в которой впервые появился образ накрытого на шестерых стола, а значит, в своём стихотворении обращалась не только к Тарковскому. Поэтому Марину напрасно упрекали в том, что у неё, как выразился Александр Егоров, «просто не хватило извилин» понять поминальный смысл стихов Тарковского.

«Всё неоднозначно с этим стихотворением», - подытожили собравшиеся и перешли к чтению стихотворений Марины Цветаевой. При этом Александр Егоров объяснял на примерах, как Цветаева в своём творчестве перешла от поэтики быта к поэтике слова, как морфемы в её поздних стихах становились героями сами по себе и почему Иосиф Бродский сказал, что она всегда начинает с «верхнего до».

Студентка факультета филологии ПсковГУ Дарья Шумаркина перед тем, как прочесть стихотворение Марины Цветаевой «Уж сколько их упало в эту бездну…», искренне удивилась, что многие знают этот текст благодаря творчеству Аллы Пугачёвой. Современным юным псковским цветаеведам, как выяснилось, ничего про песню Пугачёвой на стихи Марины Цветаевой не известно.

Чтобы завершить акцию цветаевским «верхним до», Александр Егоров прочёл стихотворение Марины Цветаевой про «невозвратно, неостановимо, невосстановимо хлещет стих». После чего подарил библиотеке новую книгу «Нелитературная дружба. Письма к Лидии Бать», предисловие к которой (более 100 страниц) написал цветаевед из Тарту Роман Войтехович.

В непринуждённой беседе после акции Александр Егоров также рассказал псковичам, как экскурсоводы в Болдине говорили ему, что в заповеднике «Михайловское» всё «новодел» и «выхолощено». Дескать, «настоящий Пушкин» только у них, а в Псковской области – подделка. «Это низко», - возмутились псковские любители поэзии.