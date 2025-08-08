Солисты Мариинского театра дадут концерт в «Михайловском» 8 августа

00:12, 08 августа 2025, ПАИ

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» 8 августа дадут концерт солисты Санкт-Петербургского Мариинского театра. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Зрители услышат композиции в исполнении Альбины Шарафутдиновой (сопрано), Дарьи Черний (меццо-сопрано), Олега Мицова (тенор), Павла Зубова (баритон), Андрея Ефимовского (виолончель) и Яны Зубовой (фортепиано).

Музыканты исполнят романсы русских композиторов XIX и начала ХХ столетия, которые часто остаются в тени современных им отечественных гениев. Речь об Александре Алябьеве, Петре Булахове, Николае Харито, Леониде Малашкине, Василии Врангеле и других. «Эти музыканты, которых в музыковедении принято несколько небрежно называть «авторами второго ряда», тем не менее создали ряд подлинных шедевров – вокальных миниатюр, надолго переживших своих создателей и чрезвычайно популярных у меломанов и по сегодняшний день», – подчеркнули в «Михайловском».

Концерт солистов Мариинки пройдёт в рамках многолетнего музыкально-литературного проекта «Летние вечера в русской усадьбе», уточнили в Пушкинском заповеднике. Этот проект – цикл музыкальных, музыкально-поэтических и литературно-театральных программ – призван воссоздать традиции домашнего музицирования в русских провинциальных дворянских домах в первой трети XIX столетия и, шире – атмосферу этих домов, какой, например, она была в имении сердечного друга и соседки ссыльного поэта Прасковьи Александровны Осиповой, урождённой Вындомской. По традиции публику на концерт в господский дом мемориальной усадьбы «Тригорское» приглашают к 16:00. Возрастная рекомендация для меломанов – 6+.

В музее особо отмечают, что встречи в доме-музее Осиповых и Вульфов пользуются большой популярностью у меломанов, и в связи с тем, что гостиная деревенского усадебного дома невелика и может принять ограниченное число слушателей.