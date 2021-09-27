Полиция проводит проверку по заявлению псковича о дорожном конфликте на улице Лепешинского

13:54, 27 сентября 2021, ПАИ

24 сентября водитель BMW стал участником дорожного конфликта на улице Лепешинского в Пскове. По словам мужчины, он является арендатором территории одного из предприятий города. В тот день он выехал с арендуемой территории и заметил, что его преследует группа лиц на автомобиле Lada Priora.

Как рассказывал мужчина, он пытался объехать машину по правилам дорожного движения, но водитель «Лады» ускорился и остановился перед поворотом на улицу Советской Армии, заблокировав движение, сообщил Telegram-канал «Псковская сводка».

Далее из машины поспешно выскочили три человека, которые стали снимать на камеру все происходящее, пытаясь открыть дверь и вытащить его наружу. Среди соучастников была директор соседствующей фирмы, которая угрожала ему, наносила удары по капоту машины и била в дверь коленом.

Также в Telegram-канале сообщили, что 25 сентября водитель BMW обратился в полицию с заявлением об угрозах расправой. Кроме того, источник добавил, что мотивом неправомерных действий является запугивание и провоцирование на совершение преступления из-за конфликта по бизнесу.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в настоящее время по факту дорожного конфликта проводится проверка и выясняются обстоятельства произошедшего.