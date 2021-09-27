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Наталья Ильина рассказала об открытии микробиологического конгресса на базе ПсковГУ

Фото: пресс-служба вуза

Об открытии III Российского микробиологического конгресса на базе ПсковГУ рассказала ректор вуза Наталья Ильина на брифинге в медиацентре ПАИ 27 сентября.

«История началась с проекта «Университетские субботы» два года назад, участники рассказывали популярным языком тематические разделы, посвященные той или иной науке», - отметила Ильина.

Ректор добавила, что тогда выступила с инициативой для того, чтобы в ПсковГУ приехали ведущие ученые по микробиологии.

«Этот раздел наиболее актуален сегодня, многие науки, которые имеют большие результаты, начинали с микробиологии», - рассказала Наталья Ильина. – Хотелось бы, чтобы участники [конгресса. - ПАИ] увидели возможности нашей области».

Конгресс собрал более 300 учёных-микробиологов России. Его цель — обмен новейшими результатами исследований в области микробиологии, установление и поддержание контактов между учёными, представителями сфер образования и бизнеса.

Научная программа стартует 27 сентября. На протяжении недели на пяти площадках ПсковГУ будут проходить научные сессии: «Разнообразие и экология микроорганизмов», «Метаболизм и геномика микроорганизмов», «Микробные технологии, включая агробиотехнологии», «Медицинская микробиология».

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