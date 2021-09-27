Валерий Фальков назвал ПсковГУ открытием программы «Приоритет-2030»
27 сентября на объявлении результатов программы «Приоритет-2030» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков, министр науки и высшего образования РФ, назвал 5 вузов страны, которые стали открытием для комиссии. В это число вошел ПсковГУ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.
«Эти вузы произвели сильное впечатление. Каждый находится на своем этапе, у каждого свои задачи. Но мы впервые увидели у регионов настолько сильное желание меняться и трансформироваться. Они находятся в хорошей форме, были подготовлены опытом предыдущего участия. От них мы ждали хороших результатов, и они продемонстрировали такие результаты», - сказал Валерий Фальков.
Ранее сообщалось, что программа развития Псковского государственного университета одержала победу в проекте «Приоритет-2030».
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