Валерий Фальков назвал ПсковГУ открытием программы «Приоритет-2030»

15:47, 27 сентября 2021, ПАИ

27 сентября на объявлении результатов программы «Приоритет-2030» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков, министр науки и высшего образования РФ, назвал 5 вузов страны, которые стали открытием для комиссии. В это число вошел ПсковГУ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

«Эти вузы произвели сильное впечатление. Каждый находится на своем этапе, у каждого свои задачи. Но мы впервые увидели у регионов настолько сильное желание меняться и трансформироваться. Они находятся в хорошей форме, были подготовлены опытом предыдущего участия. От них мы ждали хороших результатов, и они продемонстрировали такие результаты», - сказал Валерий Фальков.

Ранее сообщалось, что программа развития Псковского государственного университета одержала победу в проекте «Приоритет-2030».