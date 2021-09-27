Микробиологическая лаборатория откроется в ПсковГУ в конце ноября

15:52, 27 сентября 2021, ПАИ

В конце ноября на базе Института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ после масштабного ремонта откроется лаборатория по микробиологии. Об этом рассказала на брифинге в медиацентре ПАИ 27 сентября ректор вуза Наталья Ильина.

Она сообщила, что сейчас в корпусе на улице Красноармейской в Пскове идет большая подготовка инфраструктуры для Института микробиологии. Всего там оборудуют шесть лабораторий, включая микробиологическую. Ремонт завершится в конце осени.

Наталья Ильина отметила, что пандемия коронавируса показала, что кадров в лабораторной биологии не хватает не только в Псковской области. Все специалисты, которые обслуживают врачебную деятельность — это лабораторные биологи, поэтому вместе с биологическим факультетом МГУ псковский опорный вуз запустил на своей базе программу биомедицины. Выпускники смогут работать микробиологами. Для реализации программы откроется отдельная кафедра по лабораторной биологии. На микробиологический конгресс, который проходит в эти дни в Пскове, приехали преподаватели, которые затем будут учить псковских студентов.