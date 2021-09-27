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Уникальный цикл фильмов «Псковские храмы в ЮНЕСКО» поддержали в Русском географическом обществе

Первый заместитель исполнительного директора РГО Илья Гуров поддержал уникальный цикл «Псковские храмы в ЮНЕСКО», подготовленный Псковским агентством информации при поддержке комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области. Он также высказал пожелания увидеть серию на федеральных каналах, и чтобы фильмы нашли своего зрителя.

«Ваши фильмы должны объяснить людям, почему эти храмы уникальны, почему эти объекты вошли в список ЮНЕСКО, почему их надо посетить каждому, кто хочет сформировать у себя и детей код гражданина. Я считаю, что есть места в нашей стране, которые каждый, кто хочет считаться нашим человеком, должен посетить. И Псков наряду со Смоленском и Новгородом – это такие центры, откуда пошла наша земля. А храмы, даже если ты неверующий человек, необходимо посетить, чтобы увидеть эти темные иконостасы. Когда я их вижу, у меня, честно говоря, пробегают мурашки по спине. Ты оказываешься в атмосфере того X-XII века, и кажется, что сейчас в дверь начнут стучать захватчики», - поделился впечатлениями Илья Гуров.

Первый фильм из цикла расскажет о соборе Иоанна Предтечи. Посмотреть фильм можно будет уже завтра, 28 сентября, на ленте Псковского агентства информации. По словам автора цикла, журналиста Ларисы Малковой, этот фильм станет самым загадочным из серии, так как вокруг храма собралась масса мифов и легенд. Часть из них подкреплена фактами, а часть так и остается загадкой.

Собор Иоанна Предтечи – это самый древний каменный византийский храм города. Именно он стал усыпальницей псковских княгинь. Также под своими сводами он хранил множество тайн, тайников и кладов. Один из них обнаружили в 1978 году. Помимо уникальных икон нашли предметы быта.

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