Псковская городская больница отмечает 120-летие

11:21, 28 сентября 2021, ПАИ

28 сентября в Псковской городской больнице проходят торжественные мероприятия, посвященные 120-летию со дня создания медучреждения.

История Псковской городской больницы начинается с 15 сентября 1901 года, с момента открытия стационара общины милосердия Российского общества Красного Креста (РОКК). Сегодня в больнице 29 клинических, диагностических, вспомогательных отделений и служб, в которых работают свыше 600 сотрудников.

Администрация больницы и медицинский персонал – это дипломированные специалисты, выпускники 36 вузов России, среди которых 88 человек имеют квалификационные категории, 28 врачей окончили клиническую ординатуру.

Ежегодно в медучреждении лечится более 16 тысяч пациентов в условиях круглосуточного стационара и более 2,5 тысячи пациентов в условиях дневного стационара. Травмпункт больницы в год принимает свыше 20 тысяч пациентов. В консультативно-диагностическом отделении проходят консультирование и обследование около 25 тысяч человек в год. В хирургических отделениях ежегодно выполняется около пяти тысяч операций различной степени сложности.

Как развивалось и менялось с годами медучреждение, в чем уникальность клиники сегодня, какими специалистами гордится больница, как коллектив выстоял в сложнейший ковидный период? Об этом читайте подробнее в интервью с сотрудниками больницы. Ранее также госархив опубликовал фотографию Псковской городской больницы начала XX века.