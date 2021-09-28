14 млн рублей получит УГХ Пскова на содержание парков, скверов и набережных

11:45, 28 сентября 2021, ПАИ

УГХ Пскова получит 14 млн рублей на содержание парков, скверов и набережных с октября по декабрь, передаёт корреспондент Псковского агентства информации с 55-й сессии Псковской городской Думы.

Накануне депутаты внесли изменения в бюджет Пскова на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Начальник финансового управления администрации Тамара Винт отметила, что 8,5 млн рублей выделяется на устройство ФОКОТа в школе №20. В частности, средства будут направлены на ремонт Могилы Неизвестного Солдата, реконструкцию стадиона «Машиностроитель», а также организацию питания школьников, содержание дорог, строительство станции умягчения воды.

Также поступят средства из фонда реформирования ЖКХ на строительство дома для переселения граждан из аварийного жилья. Предусмотрены средства на благоустройство дворовых территорий, установку ограждения по периметру Псковского политехнического колледжа.

100 млн за счет резервного фонда правительства выделено на ремонт улицы Коммунальной.

«Есть перераспределение средств на проведение переписи, выделены деньги на создание центра спортивной гимнастики, - отметила Винт. – Управлению образования планируется выделить 2,5 млн на покупку оборудования для оснащения детсада на Коммунальной, этот же детсад ждет ремонт».

Предусмотрены работы и в других образовательных учреждений и покупка оборудования для них. Управлению культуры, комитету спорта также будут направлены деньги на финансирование подведомственных объектов.