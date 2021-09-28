Двух сотрудников Псковской горбольницы наградят грамотами гордумы

13:14, 28 сентября 2021, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы приняли решение наградить почетными грамотами двух сотрудников Псковской городской больницы. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с очередной сессии гордумы, которая проходит 28 сентября.

За добросовестный труд будут награждены старшая медицинская сестра хирургического отделения Екатерина Хитрунова и рентген-лаборант отдела лучевой диагностики Евгения Миенкова. Также награжденным будет выплачено денежное вознаграждение.

28 сентября в Псковской городской больнице проходят торжественные мероприятия, посвященные 120-летию со дня создания медучреждения.