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Общество

На должность главного редактора газеты «Псковские новости» согласована Лариса Малкова

28 сентября депутаты Псковской городской Думы согласовали кандидатуру Ларисы Малковой на должность главного редактора муниципальной газеты «Псковские новости». Об этом с 55-й сессии гордумы сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

За её назначение проголосовали 19 депутатов, против был один депутат.

Лариса Малкова в 1984 году окончила Псковский государственный педагогически институт (ПсковГУ) - факультет русского языка и литературы. По направлению работала в школе одного из районов Псковской области, затем в образовательных учреждениях Пскова.

17 января 2020 года возглавила пресс-службу администрации Пскова. Работала также в пресс-службе регионального отделения ЛДПР, а до 2019 года возглавляла издание «Аргументы и факты - Псков».

Лариса Малкова работала также в газетах «Псковская правда», «Курьеръ», «Аргументы и факты - Псков».​

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