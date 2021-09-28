На должность главного редактора газеты «Псковские новости» согласована Лариса Малкова

12:34, 28 сентября 2021, ПАИ

28 сентября депутаты Псковской городской Думы согласовали кандидатуру Ларисы Малковой на должность главного редактора муниципальной газеты «Псковские новости». Об этом с 55-й сессии гордумы сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

За её назначение проголосовали 19 депутатов, против был один депутат.

Лариса Малкова в 1984 году окончила Псковский государственный педагогически институт (ПсковГУ) - факультет русского языка и литературы. По направлению работала в школе одного из районов Псковской области, затем в образовательных учреждениях Пскова.

17 января 2020 года возглавила пресс-службу администрации Пскова. Работала также в пресс-службе регионального отделения ЛДПР, а до 2019 года возглавляла издание «Аргументы и факты - Псков».

Лариса Малкова работала также в газетах «Псковская правда», «Курьеръ», «Аргументы и факты - Псков».​