Участники псковского ралли должны быть привитыми или предъявить ПЦР-тест
Участникам финального этапа Кубка России по ралли, который пройдет в Псковской области 1-2 октября, нужно будет предъявить ПЦР-тест или свидетельство о вакцинации от коронавируса, пишет «АиФ-Псков» со ссылкой на президента региональной Федерации автоспорта Олега Мыслевича.
ПЦР-тест должен быть сделан не ранее чем за 72 часа. В связи с ограничительными мерами была отменена официальная церемония открытия гонки. Награждение пройдет только для спортсменов, на трассе не будет зрительских зон.
Для судейских бригад закуплены средства индивидуальной защиты. На входе в штаб ралли будет организована термометрия.
«Теперь все документы мы принимаем в электронном виде, поэтому время нахождения участников в штабе удалось минимизировать, регистрация занимает 2-3 минуты», - рассказал Олег Мыслевич.
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