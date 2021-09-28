Участники псковского ралли должны быть привитыми или предъявить ПЦР-тест

14:12, 28 сентября 2021, ПАИ

Участникам финального этапа Кубка России по ралли, который пройдет в Псковской области 1-2 октября, нужно будет предъявить ПЦР-тест или свидетельство о вакцинации от коронавируса, пишет «АиФ-Псков» со ссылкой на президента региональной Федерации автоспорта Олега Мыслевича.

ПЦР-тест должен быть сделан не ранее чем за 72 часа. В связи с ограничительными мерами была отменена официальная церемония открытия гонки. Награждение пройдет только для спортсменов, на трассе не будет зрительских зон.

Для судейских бригад закуплены средства индивидуальной защиты. На входе в штаб ралли будет организована термометрия.

«Теперь все документы мы принимаем в электронном виде, поэтому время нахождения участников в штабе удалось минимизировать, регистрация занимает 2-3 минуты», - рассказал Олег Мыслевич.