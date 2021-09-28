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Общество

Псковская гордума выделит миллион на ремонт пострадавшего от пожара общежития на Киселёва

Псковская городская Дума выделит 1 млн рублей на ликвидацию последствий пожара в общежитии на улице Киселёва. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с сессии гордумы 28 сентября.

Глава Пскова Елена Полонская напомнила, что 6 августа в здании на улице Киселёва, 29/23 произошел пожар, в результате которого серьезно пострадало общее имущество граждан. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Из-за этого жильцы 8 квартир до сих пор не могут вернуться в свое жилье.

Одна из пострадавших семей обратилась за помощью к главе города в ходе приема граждан.

По инициативе Елены Полонской вопрос оказания поддержки был вынесен на сессию гордумы. Депутаты согласовали выделение средств на текущий ремонт пострадавшего от пожара общего имущества.

Ранее из резервного фонда по предупреждению ГО и ЧС были выделены средства на замену электропроводки. Елена Полонская поблагодарила за содействие в этом вопросе временно исполняющего полномочия главы администрации города Бориса Елкина.

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