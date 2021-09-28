Фёдор Постнов назвал уникальным памятный знак в честь батальона Семёна Байкова

15:04, 28 сентября 2021, ПАИ

Уникальным назвал памятный знак в честь подвига батальона Семёна Байкова и бойцов второй дивизии НКВД депутат Псковской городской Думы Фёдор Постнов. Решение об установке монумента принято на сессии 28 сентября, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Депутат напомнил, что саперы 50-го отдельного моторизированного инженерного батальона под командованием младшего лейтенанта С. Г. Байкова и бойцы 110-го полка 2-й дивизии НКВД по охране железнодорожных сооружений под командованием младшего лейтенанта А. Д. Костенко совершили подвиг. И инициативная группа вышла с предложением установить на этом месте уникальное сооружение. «Художники, архитекторы, дизайнеры хорошо поработали. Я надеюсь, что в ближайшее время там откроется мемориал. Это будет достойный памятник, дань уважения достойным людям», - отметил Фёдор Постнов.

Он добавил, что на пересечении улицы 128-й Стрелковой Дивизии и улицы Вокзальной, где появится монумент, предусмотрена установка светофора с пешеходным переходом, чтобы люди могли подойти к памятному знаку. «Это наша история, это наш город. Люди, проезжая мимо, смогут отдать дань уважения бойцам, которые совершили подвиг и погибли. Таких монументов в Пскове нет», - констатировал парламентарий и поблагодарил поисковиков, которые «провели грандиозную работу».