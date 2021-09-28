Вера Емельянова поздравила со 120-летием Псковскую городскую больницу

15:06, 28 сентября 2021, ПАИ

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова поздравила от имени главы региона коллектив Псковской городской больницы со 120-летием со дня образования учреждения. Она вручила сотрудникам медучрежения благодарственные письма администрации области. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

«Мы сегодня должны сказать огромное спасибо прежде всего тем, кто создавал и развивал больницу и сегодня сохраняет преданность своей профессии», - отметила она.

Вера Емельянова подчеркнула особую миссию Псковской городской больницы, которая всегда на передовой, которая лечит и берет всех пациентов, принимает меры в самых сложных ситуациях.