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Общество

На треть сократилось количество контрольных работ в Псковском педагогическом комплексе

С начала учебного года в Псковском педагогическом комплексе на треть сократили количество промежуточных контрольных работ, заявила директор ППК Любовь Николаева, комментируя поручение президента РФ Владимира Путина уменьшить число контрольных и проверочных работ в школах. Об этом пишет газета «Псковская правда».

По словам директора, ранее Рособрнадзор и Минпросвещения дали поручение составить в каждом образовательном учреждении чёткий план проведения контрольных и проверочных работ. В документе учитываются ЕГЭ, ОГЭ, региональный мониторинг, который проводится один раз в год.

В Псковском педагогическом комплексе же, как подчеркнула Любовь Николаева, сделали упор на комплексные работы: у учеников проверяют знания не по одному, а сразу по нескольким предметам.

«Другие формы контроля тоже никто не отменял. У нас итогом учебного года является промежуточная аттестация, которую проходят все. Она может по разным предметам проходить в разной форме», - сказала директор педкомплекса. Она отметила, что в допандемийный период такая аттестация шла в формате научно-практических конференций, форумов, теперь в других формах, например на основе средней успеваемости за триместр.

«Нагрузка на обучающихся сейчас действительно велика в рамках новых государственных образовательных стандартов», - заявила Любовь Николаева, добавив, что здоровье современных школьников оставляет желать лучшего и важно, чтобы учебная нагрузка не оказывала негативного влияния.

Владимир Путин поставил задачу Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки, Министерству просвещения РФ и руководству регионов до 1 июля 2022 года проработать вопрос и обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ с учетом необходимости обеспечения методически обоснованного режима контроля знаний и актуальности задач мониторинга качества образования.

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