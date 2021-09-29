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Общество

Более 30 тысяч жителей Псковской области привились от гриппа

В Псковской области привились от гриппа более 8 000 детей и свыше 26 000 взрослых, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

Всего в эпидсезоне 2021-2022 годов подлежат иммунизации против гриппа 359 780 человек в регионе, в том числе 67 500 детей. Планируется привить за счет других источников 13 000 человек. Планируемый охват населения прививками против гриппа составит 60,1%.

На данный момент в Псковскую область поступило 176 780 доз 3-валентной вакцины «Совигрипп» для иммунизации взрослых и 8 340 доз 4-валентной вакцины «Ультрикс» для иммунизации детей.

В Роспотребнадзоре отметили, что ежегодная вакцинация против гриппа - самый эффективный способ защиты от этого заболевания. Лучше всего сделать прививку в сентябре или октябре, чтобы успеть выработать иммунитет для защиты на протяжении всего сезона гриппа. Привиться от гриппа можно бесплатно в поликлинике по месту жительства.

Напомним, на прошедшей неделе в Псковской области зарегистрировано 5 642 случая ОРВИ.

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