Зачем художнику топор, объяснил Игорь Шаймарданов
Член Союза художников и Союза театральных деятелей России петербуржец Игорь Шаймарданов в видеоинтервью ПАИ объяснил, зачем художнику нужен топор.
«Физическая работа, думаю, настраивает на философский лад, хочется порассуждать, подумать, углубиться в себя. Глядишь, что-то и родится. То, что нужно художнику: топоры, пилы и стамески», - сказал Шаймарданов.
Работа ручным инструментом - непременный навык любого живописца, тем более в деревне, тем более для театрального художника, которым является Шаймарданов. У него на счету оформление 40 спектаклей, и надо же представлять, как делать придуманные и нарисованные декорации.
Полную версию видеосюжета можно посмотреть здесь.
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