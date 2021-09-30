Зачем художнику топор, объяснил Игорь Шаймарданов

11:13, 29 сентября 2021, ПАИ

Член Союза художников и Союза театральных деятелей России петербуржец Игорь Шаймарданов в видеоинтервью ПАИ объяснил, зачем художнику нужен топор.

«Физическая работа, думаю, настраивает на философский лад, хочется порассуждать, подумать, углубиться в себя. Глядишь, что-то и родится. То, что нужно художнику: топоры, пилы и стамески», - сказал Шаймарданов.

Работа ручным инструментом - непременный навык любого живописца, тем более в деревне, тем более для театрального художника, которым является Шаймарданов. У него на счету оформление 40 спектаклей, и надо же представлять, как делать придуманные и нарисованные декорации.

Полную версию видеосюжета можно посмотреть здесь.