Какая зима ждет жителей Псковской области

11:52, 29 сентября 2021, ПАИ

Начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации рассказала, какая погода ждет жителей региона зимой.

«По прогнозу Росгидрометцентра, ноябрь в Псковской области должен быть холоднее, чем в прошлом году, - рассказала Тала Нещадимова. – В 2020 году температура в ноябре был выше нормы на 3-4 градуса. То есть в этом году погода в ноябре будет соответствует норме».

Кроме того, метеоролог не исключает, что в ноябре может установиться снежный покров. Но есть вероятность и его последующего таяния. «Потому как устойчивый снежный покров у нас в регионе образуется в декабре», - пояснила Нещадимова.

Декабрь в Псковской области будет близким к климатической норме, в этом месяце образуется снежный покров. Январь также должен соответствовать климатической норме, а февраль будет теплее, чем в прошлом году.

«В прошлом году февраль был холодным, снежным, то есть в этом году можно предположить, что он будет теплее и слякотнее», - отметила Тала Нещадимова.

В завершение Тала Нещадимова добавила, что повторение теплой европейской и бесснежной зимы в Псковской области не прогнозируется.

Ранее Росгидрометцентр обновил прогноз на зиму 2021-2022.