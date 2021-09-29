В Детском парке снова установили силомер

18:02, 29 сентября 2021, ПАИ



Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

Фото: ПАИ





Псковскому агентству информации сообщили, что на территории муниципального предприятия «Парки и ярмарки города Пскова» снова установили силомер на земле, находящейся в ведении администрации города.

В муниципальном предприятии прокомментировали, что могут сделать лишь замечание, но «в любом случае собственника рядом с силомером нет».

Также рассказали, что уже не впервые в парке устанавливают данный агрегат. В прошлый раз, по решению контрольного управления администрации Пскова, силомер демонтировали.

Кроме того, контрольное управление разъяснило, что в первую очередь нужно зафиксировать нарушение, после установить владельца объектов и вызвать на подписание документов. Решение о наказании принимает уже административная комиссия.

Борьба с незаконной установкой силомеров в центре Пскова ведется еще с 2018 года, когда десятки жалоб были отправлены жителями города в разные учреждения.