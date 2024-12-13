Псковский травматолог вернулся из ДНР после очередной командировки

22:00, 13 декабря 2024, ПАИ

Главный врач детской областной клинической больницы Евгений Васильев провёл свой отпуск в Донецкой Народной Республике, где помогал военному госпиталю. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

По словам Евгения Васильева, ему приходилось оперировать ежедневно без выходных. За месяц он провёл около 400 операций различного характера, многие из которых были уникальными.

«Здесь нет случайных людей. Я считаю, что именно так нужно проводить отпуск. Здесь работают сильные и крепкие медики, настоящие профессионалы. Надеюсь, что мне снова удалось внести свой вклад, чтобы наши ребята чувствовали себя хорошо», – поделился Евгений Васильев.

Во время командировки врачи встретились с представителями Народного фронта, которые находились в ДНР с гуманитарной миссией и передали врачам необходимое медицинское оборудование и продукты. Хорошим подспорьем в полевых условиях стала экстренная медицинская аптечка, которую Евгений Васильев наполнил, опираясь на свой опыт.

Также в рамках поездки Евгений Васильев посетил мемориальный комплекс «Аллея ангелов», посвящённый памяти детей, погибших во время войны в Донбассе.

Отметим, что для псковского врача это не первый рабочий визит на новые территории России. Ранее Евгений Васильев уже трижды ездил в командировки в ДНР и ЛНР.

Ранее сообщалось, что псковский хирург Константин Рагозин вернулся из командировок в Запорожье и Курскую область.