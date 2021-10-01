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Общество

Спрос у петербуржцев на псковскую недвижимость вырос в 1,8 раза за полтора года

За последние полтора года у жителей Санкт-Петербурга в 1,8 раза вырос спрос на недвижимость в Псковской области, пишет «АиФ-Псков» со ссылкой на РБК Санкт-Петербург.

Как рассказал генеральный директор ООО «Этажи - Псков» Роман Максименко, спрос был в начале пандемии, а сейчас такой тенденции уже не наблюдается.

Специалист отметил, что у некоторых покупателей не хватает средств на приобретение квартиры в Петербурге, поэтому они рассматривают варианты недвижимости в Псковской области. В качестве примера Роман Максименко привел семью из Москвы, которая собиралась купить жилье с использованием военного сертификата в Санкт-Петербурге, но они отдали предпочтение Псковской области из-за более выгодной цены.

Кроме того, в регионе начинается трудовая миграция и недвижимость приобретают люди, которые приехали сюда на работу. Еще одной тенденцией является продажа дач в деревнях. «Люди все чаще продают их или меняют на дома в окрестностях Пскова», - сказал Роман Максименко.

Несмотря на высокий спрос, в Пскове мало предложений на первичном рынке, а строительство ведется не во всех районах города.

В целом на псковском рынке недвижимости наблюдается сезонный рост спроса. Этому также способствует госпрограмма, которая позволяет взять ипотеку по низкой ставке.

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